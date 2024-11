Fünf Jahre danach: Nagelsmann trägt Baumanns Geschenk

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ein Geschenk von Fußball-Nationaltorhüter Oliver Baumann mit fünf Jahren Verspätung ausgepackt. Beim Abschied von Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim 2019 überreichte Baumann ihm einen Achterpack Happy Socks. "Die lagen bis heute verpackt im Schrank. Es ist verrückt, dass ich sie jetzt erstmals anhabe, wo er neben mir sitzt", sagte Nagelsmann auf der Abschlusspressekonferenz in Freiburg vor dem Nations-League-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina am Samstag (20.45 Uhr/RTL) und lachte.

Nagelsmann und Baumann waren am Freitagabend überhaupt bester Laune. Auf seine Erinnerungen an Spiele in Freiburg angesprochen, antwortete Nagelsmann schmunzelnd: "Wir hatten hier mal einen Wechselfehler."

Worauf er anspielte: Als Nagelsmann noch Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München war, standen die Gäste für wenige Sekunden in Freiburg mal mit zwölf Spielern auf dem Feld. Das DFB-Sportgericht wies den Einspruch des SC gegen die Wertung des Spiels (1:4) allerdings zurück. Laut Urteilsbegründung lag die Schuld bei den Schiedsrichtern.