Fünferpacker Haaland führt ManCity ins FA-Cup-Viertelfinale

Mit einem historischen Fünferpack hat Erling Haaland Manchester City ins Viertelfinale des FA-Cups geführt. Beim 6:2 (3:1) bei Luton Town erzielte der Norweger die ersten fünf Tore für den Champions-League-Sieger - viermal leistete Kevin De Bruyne die Vorarbeit. Mateo Kovacic (72.) sorgte für den Schlusspunkt, allerdings dämpfte die verletzungsbedingte Auswechslung von Jack Grealish (38.) die Stimmung.

Für Haaland war der zweite Fünferpack in seiner Zeit bei den Skyblues: In der Königsklasse war ihm ein solcher beim 7:0 gegen RB Leipzig ebenfalls gelungen, am Dienstag in Luton schlug er innerhalb von 58 Minuten fünfmal zu (3., 18., 40., 55., 58.).

Luton verkürzte durch Jordan Clark (45., 52.) zwischenzeitlich auf 2:3, doch die große Show lieferte Haaland. Teammanager Pep Guardiola nahm den Torjäger in der 77. Minute vom Feld - schließlich war der Rekord für ein FA-Cup-Spiel noch ein gutes Stück entfernt. Diesen hält der heute 77 Jahre alte Schotte Ted MacDougall, der am 20. November 1971 beim 11:0 des AFC Bournemouth gegen FC Margate sensationelle neun Tore erzielt hatte.