Fünfte Bundesliga-Saison im Amputierten-Fußball startet

Die Bundesliga im Amputierten-Fußball startet am Wochenende mit der Neuauflage des Vorjahresfinals in ihre fünfte Saison. Im Mainzer Bruchwegstadion treffen am Samstag unter anderem der FSV Mainz 05 und der Hamburger SV aufeinander - Mainz hatte sich im vergangenen Oktober den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte gesichert.

Insgesamt stehen acht Spieltage an vier Wochenenden auf dem Programm. Das Finalturnier mit Play-offs findet Ende Oktober in Düsseldorf statt. Neu in der Liga ist der BFC Preussen Berlin, der das Team von Tennis Borussia übernommen hat.

"Ich bin mir sicher, dass uns die bisher spannendste Saison im Amputierten-Fußball bevorsteht", sagte der Mainzer Trainer Jürgen Menger. "Die Mannschaften sind in diesem Jahr sehr ausgeglichen und alle auf Augenhöhe. Daher kann man keinen klaren Meisterschaftsfavoriten benennen und wir müssen abwarten, was die Saison 2025 für uns bereithalten wird."

Amputierten-Fußball wird im Fünf gegen Fünf auf 40x20 Metern gespielt. Feldspieler müssen eine Beinamputation oder -verkürzung haben, die Torhüter einen amputierten oder verkürzten Arm. Der Eintritt zu den Spielen ist frei, zusätzlich überträgt Sportdeutschland.TV beide Spieltage im Livestream.