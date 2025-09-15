Fünfter Weltmeister von 2018: Umtiti beendet Profikarriere

Der frühere französische Fußball-Weltmeister Samuel Umtiti hat mit 31 Jahren sein Karriereende bekanntgegeben. "Nach einer intensiven Karriere mit Höhen und Tiefen ist es nun an der Zeit, Abschied zu nehmen", schrieb der Innenverteidiger bei Instagram. In der vergangenen Saison hatte Umtiti, den in den vergangenen Jahren immer wieder Verletzungen geplagt hatten, beim französischen OSC Lille gespielt. Anfang Juli sein Vertrag jedoch ausgelaufen.

Der 31-malige Nationalspieler Umtiti ist nach Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami und Steve Mandanda der fünfte Weltmeister von 2018, der seine Profilaufbahn beendet. Mit sechs Startelfeinsätzen und seinem Tor im Halbfinale gegen Belgien (1:0) hatte er großen Anteil am Triumph der Franzosen.

Nachdem Umtiti bei Olympique Lyon ausgebildet und zum Profi geworden war, wechselte er nach 170 Spielen (fünf Tore) für Lyon 2016 zum FC Barcelona. Dort verbrachte er sechs Jahre, in denen er auch aufgrund vieler Blessuren jedoch nur auf 133 Pflichtspieleinsätze für kam. Zwei Mal wurde Umtiti mit Barca spanischer Meister. Nach einer einjährigen Leihe zu US Lecce nach Italien, folgte 2023 der Wechsel nach Lille.