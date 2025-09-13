Galatasaray gewinnt auch fünftes Saisonspiel

Galatasaray Istanbul hat in der türkischen Süper Lig auch sein fünftes Saisonspiel gewonnen und sich an der Tabellenspitze bereits ein kleines Polster herausgeschossen. Mit Ilkay Gündogan und Leroy Sané in der Startelf gewann Galatasaray bei Eyüpspor mit 2:0 (0:0), vorerst beträgt der Vorsprung des Meisters auf den ersten Verfolger Trabzonspor fünf Punkte.

Den Führungstreffer erzielte Mauro Icardi (73.) auf Vorlage des früheren Schalkers Ahmet Kutucu, der zuvor für Sané auf den Platz gekommen war. Gündogan wurde kurz vor Schluss (87.) ausgewechselt, wenig später sorgte Yunus Akgün (89.) für das 2:0. Bei Eyüpspor stand der frühere deutsche Nationalspieler Kerem Demirbay über die gesamte Spieldauer auf dem Platz.