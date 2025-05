Gasperini vor Abschied von Atalanta – Wechsel zur Roma?

Nach neun Jahren steht Gian Piero Gasperini bei Atalanta Bergamo vor dem Abschied. Der Erfolgscoach, mit dem norditalienischen Serie-A-Klub 2024 Europa-League-Sieger, soll seinen Entschluss dem Vereinspräsidenten Antonio Percassi in einem Schreiben mitgeteilt haben. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Die Zeit sei für ihn gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Dieses neue Kapitel heißt wohl AS Rom, dort soll Gasperini ein Dreijahresvertrag winken. Der Hauptstadtklub hatte am vergangenen Sonntag neben dem Weltmeister Mats Hummels auch Claudio Ranieri (72) verabschiedet, der künftig nicht mehr als Trainer arbeiten will und Berater des Klubs wird. Ranieri persönlich soll die Verhandlungen mit Gasperini geführt und ihn zum Wechsel zur Roma überredet haben.

Gasperini, 2016 von CFC Genua nach Bergamo gewechselt, stand bei 400 Matches für Atalanta an der Seitenlinie. Unter seiner Führung wuchs der Klub zu einem Verein von internationalem Format.