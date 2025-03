Gefängnis droht: Ancelotti nächste Woche vor Gericht

Trainer Carlo Ancelotti vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss sich in der kommenden Woche vor Gericht verantworten. Dem Italiener wird vorgeworfen, in den Jahren 2014 und 2015 seine Einkünfte aus Bildrechten und weiteren Einnahmequellen bei den spanischen Steuerbehörden nicht angegeben zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Gefängnisstrafe für Ancelotti von vier Jahren und neun Monaten gefordert. Der Oberste Gerichtshof in Madrid teilte am Freitag mit, dass darüber am kommenden Mittwoch und Donnerstag verhandelt wird. Laut einem Gerichtssprecher muss Ancelotti dabei anwesend sein.

"Was ich sagen kann, ist, dass dies eine alte Geschichte ist, von der ich hoffe, dass sie bald geklärt wird", sagte Ancelotti zuletzt. Einem Gerichtsdokument aus dem Jahr 2023 zufolge, das die Nachrichtenagentur AFP vor einem Jahr einsehen konnte, gab Ancelotti die Tatsachen im Rahmen der Untersuchung zu.

Der 65-Jährige hatte Real erstmals von 2013 bis 2015 trainiert, nach Stationen bei Bayern München, der SSC Neapel und dem FC Everton übernahm er die Königlichen wieder 2021. Sein Vertrag läuft bis 2026. Als Nachfolger wird der Leverkusener Meistercoach Xabi Alonso gehandelt.