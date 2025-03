Der spanische Spitzenklub FC Barcelona hat in La Liga seine Tabellenführung durch einen lockeren 3:0 (2:0)-Sieg im Nachholspiel gegen Osasuna ausgebaut.

Der FC Barcelona vom ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick gewann das Nachholspiel gegen CA Osasuna auch ohne fehlende und geschonte Superstars souverän mit 3:0 (2:0), der Vorsprung auf Rivale Real Madrid beträgt zehn Spieltage vor Saisonende nun drei Punkte.

Ferran Torres (11.), Dani Olmo per Elfmeter (21.) und Robert Lewandowski (77.) trafen für die Katalanen. Vor der Partie gab es im Olympiastadion eine emotionale Schweigeminute für Teamarzt Carles Miñarro Garcia, der kurz vor dem ursprünglichen Spieltermin am 8. März verstorben war.

Anderthalb Wochen nach dem emotionalen 4:2-Sieg bei Atlético Madrid war Flick zu personellen Wechseln gezwungen. Lewandowski nahm nur auf der Bank Platz, der Brasilianer Raphinha und Ronald Araujo (Uruguay) fehlten nach ihren Länderspielen in Südamerika gar komplett.

Doch Barca lieferte auch ohne Bestbesetzung von Beginn an, Torres verwandelte eine Flanke von Alejandro Balde zur Führung. Dann wurde es kurios: Osasuna-Keeper Sergio Herrera holte Olmo von den Beinen, der Gefoulte trat selbst an und scheiterte mit seinem Elfmeter zunächst am Spanier.