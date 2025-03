So stark sind die Halbfinalisten der Nations League

Das nächste Fußball-Turnier in Deutschland steht vor der Tür. Das sogenannte "Final-Four" der Nations League wird vom 4. bis 8. Juni in München und Stuttgart stattfinden. Qualifiziert haben sich neben Deutschland die Nachbarn aus Frankreich, Europameister Spanien sowie Portugal. ran schätzt ein, wie die Chancen pro Nation auf den Sieg in der Nations League stehen.