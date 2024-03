Gegen Guardiola: Klopp setzt auf Nunez

Anzeige

Erster gegen Zweiter, Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola, FC Liverpool gegen Manchester City - und die nächste Show von Darwin Nunez? Klopp setzt im womöglich vorentscheidenden Duell um den Titel in der Premier League jedenfalls voll auf formstarken Uruguayer. "Die Qualität kommt ihm aus den Ohren heraus", sagte Klopp über seinen Angreifer, der beim 5:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Sparta Prag einen Doppelpack erzielte.

Nun soll Nunez auch die City-Abwehr nerven. "Er hat die wichtigste Einstellung, die ein Stürmer haben muss - er vergibt Chancen, was alle Stürmer tun, aber es stört ihn nicht wirklich. Er macht einfach weiter", sagte Klopp über den 24-Jährigen, der in dieser Saison bisher 16 Treffer erzielt und weitere elf vorbereitet hat: "Es gibt noch viele Spiele und Gelegenheiten, ein Tor zu erzielen." Aber selbst wenn Nunez "keine Tore schießt, ist er für uns unglaublich wichtig, weil er einfach eine ständige Gefahr darstellt und uns Räume und Möglichkeiten bietet, die wir nutzen können", sagte Klopp.

Und genau darauf hofft er auch in seinem letzten Premier-League-Duell mit Guardiola. Bei noch elf ausstehenden Spielen hat Liverpool als Tabellenführer einen Punkt Vorsprung auf Titelverteidiger City, Klopps Ankündigung, dass er am Ende der Saison als Teammanager der Reds aufhören wird, hat dem entscheidenden Duell am Sonntag an der Anfield Road noch einem eine zusätzliche Bedeutung verliehen. "Ich werde besser schlafen. Die Spiele gegen Liverpool waren fast ein Albtraum", hatte Guardiola nach der Klopp-Entscheidung gesagt.

Nach ihrer gemeinsamen Zeit in der Bundesliga sind Klopp und Guardiola seit 2016 in der Premier League 15 Mal aufeinandergetroffen, wobei Klopp vier und Guardiola fünf Siege eingefahren hat.