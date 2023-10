Gelungenes Geraerts-Debüt: Schalke gewinnt Test gegen Almelo

Anzeige

Karel Geraerts hat bei seinem Debüt an der Seitenlinie von Fußball-Zweitligist Schalke 04 einen gelungenen Einstand gefeiert. In einem Testspiel gewann der neue Trainer mit seinem Team gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo im Parkstadion mit 4:1 (2:1). Geraerts hatte am Montag die Nachfolge des entlassenen Thomas Reis angetreten.

Die Offensivspieler Bryan Lasme (13.), Simon Terodde (26.), Kenan Karaman (59.) und Sebastian Polter (80.) drehten unter den Augen der niederländischen Vereinslegende Youri Mulder einen frühen Rückstand. Der gebürtige Münsteraner Lasse Wehmeyer hatte die Gäste nach einem katastrophalen Fehlpass von Henning Matriciani in Führung gebracht (10.).