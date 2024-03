Gesperrter Sane kämpft um EM-Platz

Anzeige

Training statt Pause: Bayern Münchens Offensivstar Leroy Sane kämpft mit Sonderschichten um seinen Platz in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und bei der Heim-EM. "Natürlich wäre ich gerne bei den Spielen gegen Frankreich und Holland dabei gewesen. Ich will die Zeit jetzt nutzen, um körperlich für den Saison-Endspurt in einem Top-Zustand zu sein", sagte der 28-Jährige der Bild-Zeitung.

Sane hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit kleineren Blessuren zu tun gehabt, vor allem die Leiste zwickte. Deshalb versucht der Flügelstürmer derzeit in München, wieder komplett fit zu werden.

Für die aktuellen Länderspiele ist Sane nach seiner Roten Karte im Spiel in Österreich genauso gesperrt wie für das Duell gegen die Ukraine (3. Juni). Erst bei der EM-Generalprobe gegen Griechenland am 7. Juni ist Sane wieder spielberechtigt.

Mit Bundestrainer Julian Nagelsmann sei er "natürlich in einem guten Austausch", sagte Sane. Er drücke "dem Team für die nächsten beiden Partien die Daumen" und freue sich "richtig auf eine hoffentlich erfolgreiche EM im Sommer".