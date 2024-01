Girona blamiert sich trotz Tabellenführung

Anzeige

Trotz einer Blamage hat der FC Girona die Tabellenführung in der spanischen Liga übernommen. Das Überraschungsteam musste sich beim sieglosen Schlusslicht UD Almeria mit einem 0:0 begnügen, liegt mit einem Spiel mehr auf dem Konto nun aber einen Punkt vor Real Madrid. Der Rekordmeister trifft am Sonntagabend (20.00 Uhr) im Finale des spanischen Supercups in Saudi-Arabien auf den Erzrivalen FC Barcelona.

Girona bot eine schwache Vorstellung und hatte Glück, dass der Außenseiter (sechs Punkte) nicht in Führung ging. Bei den Gästen sah zudem Aleix Garcia die Rote Karte (80.).