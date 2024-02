Girona findet wieder in die Erfolgsspur

Anzeige

Nach drei Spielen ohne Sieg hat Spaniens Überraschungsteam FC Girona in La Liga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Katalanen bezwangen am Montagabend Rayo Vallecano mit 3:0 (0:0) und kletterten mit 59 Punkten wieder auf den zweiten Tabellenplatz hinter Rekordmeister Real Madrid (65).

Der Ukrainer Wiktor Zygankow (52.) und der Brasilianer Savio (90.+1/90.+5) erzielten die Tore. In der Schlussphase sah bei den Gästen Pep Chavarria die Gelb-Rote Karte (76.).