Girona wieder vorne: Sieg gegen Alaves

Der FC Girona hat zum Abschluss des 17. Spieltags in LaLiga wieder die Tabellenführung übernommen. Das Überraschungsteam schlug am Montagabend Deportivo Alaves souverän 3:0 (2:0) und feierte den bereits 14. Saisonsieg. Damit verdrängte Girona Rekordmeister Real Madrid, der am Sonntag vorgelegt hatte, wieder von Platz eins. Girona (44 Punkte) und Real (42) haben sich bereits ein Stück abgesetzt, der FC Barcelona hat als Dritter 35 Punkte.

Artem Dowbyk (23., 59./Foulelfmeter) und der Spanier Portu (42.) erzielten die Treffer für Girona. Die Mannschaft von Trainer Michel spielt zum Abschluss des Jahres am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) bei Betis Sevilla.