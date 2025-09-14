Glanzlos beim Aufsteiger: Liverpool siegt dank spätem Elfmeter

Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool haben ihre makellose Bilanz mit Mühe aufrechterhalten und die Tabellenführung in der Premier League ausgebaut. Der englische Fußball-Meister setzte sich in einem über weite Strecken ereignislosen Spiel dank eines Elfmeters in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) beim FC Burnley durch, nach den ersten vier Spieltagen bleiben die Reds damit das einzige Team mit der maximalen Punkteausbeute.

Gegen den Aufsteiger agierte sowohl der prominente deutsche Neuzugang als auch der Rest der mit Stars gespickten Mannschaft von Teammanager Arne Slot über lange Strecken glanz- und glücklos. Die Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für Lesley Ugochukwu (84.) nutzten die Reds spät: Stürmerstar Mohamed Salah verwandelte einen Handelfmeter (90.+5) in der Nachspielzeit.

Für den 125-Millionen-Euro-Mann Wirtz, der sich im Sommer von Bayer Leverkusen Richtung Insel aufgemacht hatte, waren die ersten Erfahrungen in der Premier League bis dato noch ohne nennenswerte Lichtblicke verlaufen. Auf seine erste Torbeteiligung in der Liga wartet der deutsche Nationalspieler noch immer.

Auch beim Außenseiter Burnley zeigte sich der Ausnahmekönner zwar bemüht, seinen Stempel konnte der 22-Jährige dem Offensivspiel des LFC aber wieder nicht aufdrücken. Rekord-Zugang Alexander Isak, mit 150 Millionen Euro Ablöse der krönende Abschluss des Liverpooler Einkaufsrauschs im Sommer, stand noch nicht im Kader.