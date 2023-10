Glasgow Rangers verpflichten Clement als Teammanager

Anzeige

Philippe Clement ist am Sonntag als neuer Teammanager des schottischen Rekordmeisters Glasgow Rangers vorgestellt worden. Wie die Rangers in einer Pressemitteilung bekannt gegeben haben, erhält der 49-jährige Belgier einen Vertrag über dreieinhalb Jahre und ist damit der 19. Trainer des Vereins. Er folgt auf den am 1. Oktober entlassenen Michael Beale (43).

"Ich freue mich sehr über die Chance, in der verbleibenden Saison und darüber hinaus bei einem der kultigsten Vereine Europas in vier Wettbewerben erfolgreich zu sein", sagte Clement in der Pressemitteilung. Die Rangers sind momentan mit 15 Punkten Zweiter in der Scottish Premiership, haben aber nach acht Spieltagen schon sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer und Stadtrivale Celtic. In dieser Saison sind die Rangers auch in keinem internationalen Wettbewerb vertreten, nachdem man im August in der Champions-League-Qualifikation an der PSV Eindhoven scheiterte.

Für Clement ist es die fünfte Station als Cheftrainer. Seine erfolgreichste Zeit hatte er in Belgien, als er mit KRC Genk (2019) und dem FC Brügge (2020 und 2021) drei Saisons in Folge belgischer Meister werden konnte. Zuletzt coachte er den französischen Ligue-1-Klub AS Monaco, war aber seit dem Sommer vereinslos.