Gnabry fehlt: Nagelsmann trainiert mit Rumpfteam

Julian Nagelsmann hat die Vorbereitung auf den Jahresabschluss der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit einem Rumpfteam begonnen. Der Bundestrainer empfing am Montagnachmittag lediglich 13 Feldspieler und drei Torhüter auf dem Trainingsplatz am Frankfurter DFB-Campus. Rund 250 Fans und Mitarbeiter schauten zu.

Serge Gnabry fehlte aus privaten Gründen bei der Einheit, der Münchner wurde am Abend in der Mainmetropole erwartet. Der Rest des 23er-Kaders übte wie Jamal Musiala oder Florian Wirtz individuell, Nagelsmann hatte zuvor von einigen angeschlagenen Stars gesprochen.

"Das ist ein Lehrgang unter spezielleren Voraussetzungen", berichtete der Bundestrainer, wegen der vielen Blessuren müsse er "ein bisschen Rücksicht nehmen. Das ist eine kleine Gratwanderung zwischen den Ambitionen auf Nationalmannschaftsebene und Ansprüchen der Klubs". In den Nations-League-Spielen gegen Bosnien und Herzegowina am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg und drei Tage darauf in Ungarn gehe es dennoch darum, weiter am Selbstverständnis für Sieg zu arbeiten.