Gosens: "In Deutschland nicht so wohl gefühlt wie hier"

Der Abschied war turbulent, das Debüt erfolgreich - entsprechend motiviert startet Robin Gosens in sein nächstes Italien-Abenteuer bei der AC Florenz. "Ich wollte nach Italien zurückkehren, ich habe mich in Deutschland nicht so zu Hause gefühlt wie hier", sagte der 20-malige Fußball-Nationalspieler laut Sky Italia bei seiner Präsentation am Mittwoch in Florenz. Seinen Einstand auf dem Platz hatte Gosens bereits am 1. September gefeiert - und der Fiorentina mit einem späten Tor ein 2:2 (1:2) gegen die AC Monza gesichert.