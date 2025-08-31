Gosens und Florenz erneut nur mit einem Punkt

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens und die AC Florenz sind auch am zweiten Spieltag der italienischen Serie A nicht über ein Remis hinausgekommen. Beim FC Turin stand nach einem ausgeglichenen Spiel am Ende ein torloses 0:0 zu Buche.

Vor drei Tagen war der Fiorentina um Trainer-Rückkehrer Stefano Pioli mit dem Einzug in die Ligaphase der Conference League noch ein Erfolg gelungen, in der Liga wollte es bisher allerdings nicht mit einem Sieg klappen. Gosens stand beim Spiel am Sonntag in der Startelf, nachdem er am Donnerstag als Joker gekommen war.

Rekordmeister Juventus Turin feierte derweil den zweiten Sieg im zweiten Spiel. In der 73. Minute traf Dusan Vlahovic beim CFC Genua zum Endstand von 1:0 (0:0).