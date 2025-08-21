Gosens und Florenz vor Conference-League-Einzug

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat mit der AC Florenz die Tür zur Gruppenphase der Conference League weit aufgestoßen. Der Serie-A-Klub gewann das Hinspiel der Play-offs gegen den ukrainischen Verein Polissia Schytomyr auch dank eines Treffers des Deutschen mit 3:0 (2:0) und steckte einen Platzverweis nach einem Ausraster von Stürmer Moise Kean eindrucksvoll weg.

Der Italiener Keane glänzte zunächst, sowohl am Eigentor von Keeper Oleg Kudryk (8.) als auch am Treffer von Gosens (32.) war er beteiligt, bevor ihm kurz vor der Pause die Sicherungen durchbrannten. Nachdem Keane an den Haaren festgehalten wurde, schlug er mit dem Ellenbogen aus und erhielt den Platzverweis (44.). In Unterzahl erhöhte der Favorit aber sogar durch Albert Gudmundsson (69.).

Der AC Virtus aus San Marino schlug sich erneut wacker und muss das nächste Kapitel seines Fußball-Märchens noch nicht abhaken. Der Meister des Zwergstaates ging gegen Breidablik Kopavogur aus Island zunächst in Führung, musste aber eine 1:2 (1:1)-Pleite hinnehmen. Im Rückspiel im San Marino Stadium von Serravalle braucht Virtus einen Sieg, um mit seiner Europacup-Premiere weiter Geschichte zu schreiben.