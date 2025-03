Gressel über Messi: "Das sticht schon heraus"

An der Seite von Lionel Messi trainieren und einige Sätze mit David Beckham plaudern? Für US-Legionär Julian Gressel mittlerweile Normalität. Der gebürtige Franke hat sich als Profi von Inter Miami längst an die Promis um ihn herum gewöhnt. "Es ist jetzt nicht so, dass man mega nervös ist, vor ihnen zu stehen. Das war am Anfang vielleicht so, jetzt hat sich das alles normalisiert", sagte Gressel im Podcast "kicker meets DAZN".

Der 31-Jährige war 2013 vom FC Eintracht Bamberg in die USA gewechselt und nach den Stationen Atlanta United, D.C. United, Vancouver Whitecaps und Columbus Crew Anfang 2024 in Florida an der Seite von Messi und auch Luis Suárez gelandet. Weltmeister Messi empfindet er als recht normalen Typen. "Man sieht seinen Ehrgeiz und seinen Willen, die Spiele zu gewinnen und diese positiven Ergebnisse zu haben", sagte Gressel: "Das sticht schon heraus. Aber auf der anderen Seite ist er als Mensch ganz normal."

Gressels Vertrag in Miami, beim Klub von Mitbesitzer Beckham, läuft noch bis Ende 2026. Aktuell hat es der Mittelfeldspieler schwer und ist in den ersten vier Ligapartien der neuen Saison noch nicht zum Einsatz gekommen.