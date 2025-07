Große Bühne: RB-Frauen empfangen Bayern in der Red Bull Arena

Die Fußballerinnen von RB Leipzig werden ihren Heim-Auftakt in der Bundesliga vor großer Kulisse bestreiten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird die Mannschaft um Nationalspielerin Giovanna Hoffmann am 14. September (14.00 Uhr) den Double-Sieger Bayern München zum 2. Spieltag in der Red Bull Arena empfangen.

Die Premiere der RB-Frauen in der Heimspielstätte der Männer, die Platz für 47.800 Fans bietet, hatten im Oktober 2023 10.269 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt. Die damaligen Aufsteigerinnen mussten ein 0:2 gegen den VfL Wolfsburg hinnehmen.

"Mit dem Highlight-Spiel in der Red Bull Arena setzen wir ein weiteres Zeichen für die Bedeutung des Frauenfußballs. Die Partie bietet die Möglichkeit, den sportlichen Fortschritt unserer Frauenmannschaft in einem besonderen Rahmen zu präsentieren", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball, will an die Zuschauerzahl aus dem Jahr 2023 "anknüpfen" und diese "übertreffen". Man wolle "die Euphorie der Europameisterschaft", bei der die DFB-Elf am Mittwoch gegen Weltmeister Spanien das Finale knapp verpasst hatte, in die Liga tragen. Zudem wolle Leipzig auch die Bewerbung "für die Heim-EM 2029 nutzen, um noch mehr Menschen nachhaltig für unsere Mannschaft und unseren Weg zu begeistern", sagte die ehemalige Nationalspielerin.