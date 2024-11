Große Rotation: Mit neun Neuen gegen Ungarn

Julian Nagelsmann wirft die Rotationsmaschine an. Im Gegensatz zur Torgala gegen Bosnien und Herzegowina (7:0) ändert der Bundestrainer sein Team für den Jahresabschluss in Budapest gegen Ungarn (20.45 Uhr/ZDF) auf gleich neun Positionen. Nur Kapitän Joshua Kimmich und Robert Andrich verbleiben in der Mannschaft.