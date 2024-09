Guardiola bestätigt: Saisonaus für verletzten Rodri

Für den am Knie verletzten Mittelfeldstrategen Rodri vom englischen Fußball-Meister Manchester City ist die Saison gelaufen. Das bestätigte Teammanager Pep Guardiola. Demnach sei der Spanier am Freitagmorgen am vorderen Kreuzband und am Meniskus operiert worden. "Nächste Saison wird er also hier sein. Diese Saison ist vorbei", sagte Guardiola: "Leider ist das Schlimmste eingetreten, aber solche Dinge passieren."

Rodri hatte sich am Wochenende im Topspiel gegen den FC Arsenal (2:2) verletzt. Der 28-Jährige absolvierte gegen die Gunners erst sein zweites Spiel in der laufenden Premier-League-Saison, den Start der neuen Spielzeit hatte der Spanier bereits mit einer Oberschenkelverletzung verpasst.

Für Guardiolas Team ist der Ausfall Rodris ein herber Rückschlag. In der Premier League soll die fünfte Meisterschaft in Serie her, zudem will City nach 2023 auch in der Königsklasse wieder den Henkelpott gewinnen.

"Wir haben keinen vergleichbaren Spieler. Wenn wir nicht gewinnen, dann liegt das an Rodri. Mit ihm sind wir stärker", sagte Guardiola: "Wir müssen es als Team schaffen und einen Weg finden, viele Spiele ohne einen für uns wichtigen Spieler zu bestreiten." Ob im Winter ein neuer Spieler als Ersatz verpflichtet werden könnte, werde man sehen: "Wir werden reden. Wir haben Zeit."