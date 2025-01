Guardiola: Haaland-Vertrag "außergewöhnlich" für City

Teammanager Pep Guardiola sieht Star-Angreifer Erling Haaland nach dessen langfristiger Vertragsverlängerung bei Manchester City als Schlüsselspieler für künftige Erfolge. "Wir müssen ein Umfeld schaffen, in dem er nicht aufzuhalten ist - dann ist er am besten", sagte Guardiola am Freitag. Dass Haaland seinen Vertrag wohl zu verbesserten finanziellen Konditionen bis 2034 verlängerte, sei eine "außergewöhnliche Nachricht" für den Klub.

In den kommenden Jahren traut Guardiola dem norwegischen Nationalspieler, der seit seinem Wechsel nach Manchester in 126 Spielen 111 Treffer erzielt hat, weitere Rekorde zu. "Wenn er diese Statistiken beibehalten kann, dann ja", sagte der Spanier. Er habe nicht das Gefühl, dass Haaland "jetzt, da er diesen Vertrag hat, sagen wird: Ich ruhe mich darauf aus."

Haaland, der 2022 von Borussia Dortmund für 60 Millionen Euro Ablöse nach England gewechselt war, hatte sich am Freitag langfristig an Manchester gebunden. Nicht wenige Beobachter gehen davon aus, dass der 24-Jährige in seiner Karriere den Premier-League-Torrekord von Alan Shearer (260 Treffer) übertreffen kann. Haaland steht nach zweieinhalb Jahren in England bei 79 Toren in der Liga.

In dieser Saison schwächelt City in der Premier League, derzeit steht der Klub nur auf Rang sechs. Guardiola hatte seinen Vertrag vor rund zwei Monaten ebenfalls verlängert.