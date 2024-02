Gündogan freut sich mit den Frauen: "Was für eine Leistung"

Anzeige

Der Männer-Kapitän freut sich mit den Frauen: Kurz nachdem sich die deutschen Fußballerinnen ihren Olympiatraum erfüllt hatten, war Ilkay Gündogan einer der ersten Gratulanten. "Was für eine Leistung", schrieb der 33-Jährige bei X im Anschluss an das 2:0 (0:0) in den Niederlanden: "Herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation für Olympia."

Zuvor hatten Klara Bühl (66.) und die eingewechselte Lea Schüller (78.) die Tore im "Endspiel" um das letzte Europa-Ticket für den Olympiasieger von 2016 erzielt. Knapp sieben Monate nach dem WM-Debakel hatten die Vize-Europameisterinnen endlich wieder einen Grund zum Feiern.

Deutschland hatte sich letztmals 2016 für die Sommerspiele qualifiziert. In Rio de Janeiro gelang damals der erste Olympiasieg. Insgesamt ist es die sechste Teilnahme des Frauen-Nationalteams an Olympischen Spielen.