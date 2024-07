Gündogan: Keine Gedanken an DFB-Abschied

Kapitän Ilkay Gündogan denkt vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien noch nicht an ein mögliches Karriereende in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auf die Frage, ob es am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) wie für Toni Kroos auch für ihn das letzte Spiel in der DFB-Auswahl sein könnte, meinte der Profi des FC Barcelona sichtlich überrascht: "Für mich? Den Gedanken habe ich jetzt noch gar nicht gehabt."