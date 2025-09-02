Gündogan wechselt zu Galatasaray Istanbul

Nach Leroy Sané setzt auch der frühere Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan seine Karriere bei Galatasaray Istanbul fort. Der Mittelfeldspieler wechselt von Manchester City in die Türkei und erhält bei Gala einen Vertrag bis 2027. Dies teilten die Klubs am Dienstag mit.

"Ich bin sehr glücklich. Das ist ein stolzer Tag für mich und meine Familie. Wir sind sehr aufgeregt. Wir sind sehr froh, hier zu sein", sagte Gündogan bei seiner Ankunft in Istanbul. Er hoffe, fügte er an, dass er sich schnell eingewöhne.

Gündogan war nach der Heim-EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. In Deutschland spielte er für den 1. FC Nürnberg und Borussia Dortmund, mit dem BVB wurde er Meister und DFB-Pokalsieger. Von 2016 bis 2023 lief er für ManCity auf, sammelte dort unter anderem fünf Meistertitel und wurde Champions-League-Sieger. Nach einem Jahr beim FC Barcelona kehrte der 35-Jährige nach Manchester zurück.

"Manchester City wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", sagte Gündogan: "Wir haben in unserer gemeinsamen Zeit so viele Erfolge gefeiert und es gab so viele unvergessliche Momente, nicht zuletzt die als Kapitän in der Saison, in der wir das Triple gewonnen haben."

In Istanbul hatte er im Juni 2023 mit ManCity die Königsklasse gewonnen. "Ich habe keine Zweifel, dass Manchester City noch viele Erfolge feiern wird, und ich werde es ganz sicher aus der Ferne verfolgen. Jetzt setze ich meine Karriere in der Türkei fort, einem Land, das mir eine Menge bedeutet."

Bei Galatasaray trifft Gündogan unter anderem auf Nationalspieler Sané, dessen Vertrag bei Bayern München ausgelaufen war. Zudem hatte der türkische Meister den bislang ausgeliehenen Stürmer Victor Osimhen für 75 Millionen Euro von der SSC Neapel fest verpflichtet.