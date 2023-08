Gündogans Liga-Debüt für Barca mit Nullnummer

Anzeige

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan hat beim spanischen Fußball-Meister FC Barcelona nur ein wenig zufriedenstellendes Pflichtspieldebüt gegeben. Zum Auftakt ihrer "Mission Titelverteidigung" beim FC Getafe mussten sich die Katalanen am Sonntag mit dem vom englischen Triple-Gewinner Manchester City gekommenen Mittelfeldstar und Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen als Kapitän in der Anfangsformation mit einem torlosen Remis begnügen. Tags zuvor hatte Rekordchampion Real Madrid auch dank seines von Vizemeister Borussia Dortmund verpflichteten Neuzugangs Jude Bellingham bei Athletic Bilbao 2:0 (2:0) gewonnen.

Gündogan kam bei der Blaugrana noch nicht wie in der Vorsaison bei den Citizens zum Zuge. Doch sein gesamtes Team tat sich zum Saisonauftakt noch sehr schwer.

Beide Mannschaften beendeten die Begegnung nach einem Platzverweis für Gästespieler Raphinha (42./Tätlichkeit) und Jaime Mata (57./wiederholtes Foulspiel) in Unterzahl. Auch Barcelonas Trainer musste 20 Minuten vor Spielende wegen zu heftiger Proteste auf die Tribüne.

Ter Stegens Kapitänsrolle schon zum Einstieg in die Saison kam nicht allzu überraschend. Die Reservistenrolle für Barcelonas etatmäßigen Spielführer Sergi Roberto gegen Getafe war bereits erwartet worden, sodass der deutsche Keeper als erster Stellvertreter die Armbinde überstreifen durfte.

Bei Reals Erfolg in Bilbao drückte Bellingham dem Spiel der Königlichen auf Anhieb seinen Stempel auf. Der Engländer erzielte einen Treffer (36.) und war in Madrids Mittelfeld der Chef, während Ex-Weltmeister Toni Kroos und der kroatische Star Luka Modric zunächst ebenso auf der Bank saßen wie der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger. Der Brasilianer Rodrygo (28.) brachte Madrid aus spitzem Winkel in Führung, nur acht Minuten später traf Bellingham nach einem Eckball zum 2:0.

Kroos und Modric wurden im Laufe der zweiten Hälfte eingewechselt. Abwehrspieler Rüdiger kam schon wenige Minuten kurz nach der Pause für den Brasilianer Eder Militao, der einen Kreuzbandriss erlitt, auf das Feld. Nach dem Kreuzbandriss bei Madrids Stammtorwart Thibaut Courtois stand der ukrainische Ersatztorwart Andrij Lunin zwischen den Real-Pfosten.