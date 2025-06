Gute TV-Quote: U21 schlägt die Bayern

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat zumindest in der Gunst der TV-Zuschauer den deutschen Fußball-Meister Bayern München geschlagen. Bis zu 3,16 Millionen Fans verfolgten am Sonntag das zweite EM-Gruppenspiel gegen Tschechien (4:2) bei Sat.1. Den Start der Bayern in die Klub-WM gegen Auckland City (10:0) hatten zuvor ebenfalls bei Sat.1 bis zu 2,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen.