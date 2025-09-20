Gwinn schaut nur zu: Bayern patzen gegen Jena

Noch ohne Rückkehrerin Giulia Gwinn haben die Fußballerinnen von Bayern München den Auftakt in die Oktoberfest-Wochen verpatzt. Am Tag der Wiesn-Eröffnung ließ der Doublesieger beim 0:0 gegen das Schlusslicht Carl Zeiss Jena zahlreiche Chancen und den möglichen Sprung an die Tabellenspitze liegen. Gwinn, erstmals seit ihrer bei der EM erlittenen Knieverletzung wieder im Kader, kam nicht zum Einsatz.

Nach zwei Siegen zuletzt traten die Bayern erneut dominant auf. Doch keiner der knapp 30 Torschüsse fand den Weg ins Tor. DFB-Kapitänin Gwinn verfolgte den bitteren Nachmittag 78 Tage nach ihrer Innenbandverletzung im linken Knie im EM-Vorrundenspiel gegen Polen nur von der Bank aus.

Zuvor hatte Aufsteiger Union Berlin seinen ersten Bundesliga-Sieg überhaupt gefeiert. Vor 7184 Zuschauern gelang im Stadion An der Alten Försterei ein 2:0 (2:0) gegen die SGS Essen.