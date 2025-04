Gwinn warnt vor Frankfurt: "Werden loslegen wie die Feuerwehr"

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn vom FC Bayern stellt sich im Bundesliga-Topspiel in Frankfurt auf einen heißen Tanz ein. "Die werden auf jeden Fall loslegen wie die Feuerwehr. Es geht um Platz zwei, vielleicht ein Stück weit auch noch im Platz eins für die Eintracht, vielleicht auch die Revanche für den Pokal", sagte die Verteidigerin vor der wegweisenden Begegnung am Samstag (14.00 Uhr/ARD, DAZN und MagentaSport).

Im Viertelfinale des DFB-Pokals hatten die Meisterinnen die SGE im Februar erst nach Verlängerung mit 4:1 bezwungen. "Wir gehen das Spiel mit der gleichen Energie an und wollen uns weiter an der Tabellenspitze festigen", sagte Gwinn. Der Titelverteidiger (47 Punkte) geht mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten vom Main in die Partie im Waldstadion vor über 25.000 Fans, vier Spieltage stehen noch an.

"Es freuen sich alle drauf, vor allem vor der Kulisse im großen Stadion", sagte Gwinn vor den "wegweisenden Wochen" auf der Jagd nach dem ersten Double. Im Pokalfinale am 1. Mai in Köln gegen Werder Bremen sind die Münchnerinnen klarer Favorit. "Wir sind gut drauf und haben Bock auf die nächsten Spiele", sagte die 25-Jährige, die mit den Bayern in der Bundesliga den Titel-Hattrick anpeilt.