Haaland trifft: City mit Auftaktsieg

Anzeige

Manchester City ist dank Erling Haaland erfolgreich in seine Mission Titelverteidigung in der Premier League gestartet. Der norwegische Ausnahmestürmer führte den englischen Meister zum 2:0 (1:0)-Erfolg beim FC Chelsea und erzielte seinen 91. Treffer im 100. Pflichtspiel für City. Die Mannschaft von Pep Guardiola strebt den fünften Meistertitel in Folge an.

Haaland (18.) traf zum dritten Mal in Folge am ersten Spieltag. Mateo Kovacic (84.) sorgte für die Entscheidung. Chelseas neuer Teammanager Enzo Maresca, der nach einer schwachen Vorsaison und Platz sechs im Sommer übernommen hatte, muss noch auf das erste Erfolgserlebnis warten.

Ohne den angeschlagenen Europameister Rodri übernahmen die Skyblues, die vor einer Woche den Community Shield gegen Stadtrivale Manchester United gewonnen hatten, sofort die Spielkontrolle an der Stamford Bridge. Haaland nutzte seine erste Chance und chippte den Ball zur Führung.

Chelsea wehrte sich in der Folge, ein vermeintlicher Treffer von Nicolas Jackson (44.) zählte aufgrund einer Abseitsposition nicht. Nach dem Seitenwechsel rannten die Gastgeber an, Jackson scheiterte aus der Drehung an City-Keeper Ederson (61.). Der Titelverteidiger verwaltete die Führung in der Folge clever, Kovacic traf gegen seinen Ex-Klub zum Endstand.