Halbes Jahr vor Heim-EM: Kehrer per Leihe nach Monaco

Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer versucht sein Glück in der Hoffnung auf einen Platz im Kader für die Heim-EM bei der AS Monaco. Wie beide Klubs am Freitag mitteilten, leiht West Ham United den Abwehrspieler bis zum Saisonende ins Fürstentum aus. Gleichzeitig besitzt der Klub aus der französischen Ligue 1 eine Kaufoption für den 27-Jährigen.

Kehrer war 2022 von Paris St. Germain zu den Hammers gewechselt, mit denen er im vergangenen Sommer die Conference League gewann. In der laufenden Saison war Kehrer jedoch kaum zum Zug gekommen, in der Premier League wurde er nur viermal eingesetzt. Sein bis dato letztes von 27 Länderspielen absolvierte der frühere Schalke-Profi im Juni des Vorjahres bei der 0:1-Niederlage in Polen.