Hamann: Klopp-Abschied gibt Liverpool "zusätzlichen Schub"

Dietmar Hamann erwartet nach dem angekündigten Goodbye von Jürgen Klopp keine negativen Auswirkungen beim FC Liverpool - im Gegenteil. "Ich glaube, dass Klopps Abschiedsankündigung der Liverpooler Mannschaft einen zusätzlichen Schub im Meisterkampf gibt", sagte der ehemalige Spieler der Reds bei Sky - und nannte gleich ein Paradebeispiel.

"Ähnlich wie bei Jupp Heynckes beim FC Bayern damals, nachdem dieser im Winter erklärt hatte, dass er im Sommer aufhört", erläuterte Hamann: "Das hat die Mannschaft damals so emotionalisiert und nach vorne getrieben, dass sie Heynckes mit drei Titeln verabschiedet hat." Beim dritten Heynckes-Engagement als Trainer in München gelang zum Abschluss 2013 das Triple - das erste eines deutschen Klubs.

"Viele der Liverpooler Spieler sind Klopp zu Dank verpflichtet, bei den Fans hat er Heldenstatus, und ich könnte mir vorstellen, dass es allen einen zusätzlichen Schub gibt, ihn als Meister zu verabschieden", sagte Hamann, der von 1999 bis 2006 an der Anfield Road spielte, und fügte an: "In Liverpool gibt es eine Statue des legendären Bill Shankly, und ich könnte mir vorstellen, dass Klopp der zweite Trainer wird, dem diese Ehre zuteil wird."

Klopp, seit 2015 Teammanager in Liverpool, hatte am Freitag angekündigt, den Klub zum Saisonende zu verlassen. Mit den Reds gewann der ehemalige Bundesliga-Trainer insgesamt sieben Titel - mit dem Champions-League-Triumph 2019 und der englischen Meisterschaft 2020 als Höhepunkte.