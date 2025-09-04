Hamsik: DFB-Elf unter "Top 10 der Welt"

Trotz der jüngsten Durststrecke bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften zählt der einstige slowakische Weltklassestürmer Marek Hamsik die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu den "Top 5 in Europa und zu den Top 10 der Welt". Bundestrainer Julian Nagelsmann habe dem DFB-Team "ein neues Gesicht" gegeben, sagte Hamsik, der inzwischen Manager der slowakischen Nationalmannschaft ist, vor dem WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Bratislava (20.45 Uhr/ARD) dem kicker.

Mit Blick auf das Vorrunden-Aus bei der WM 2018 und der WM 2022 stecke Deutschland derzeit "vielleicht in einer kleinen Krise", sagte Hamsik. Doch unter Nagelsmann habe das Team "einen Prozess durchlaufen, den sie bislang nicht kannten". Nagelsmann könne "mit fast allem umgehen, weil sein Team ein System mit drei oder vier Verteidigern, zwei oder einem Stürmer beherrscht".

Hamsik absolvierte in seiner Profi-Laufbahn 138 Einsätze für die slowakische Nationalmannschaft (26 Tore) und ist damit Rekordspieler. Auch für seinen langjährigen Klub SSC Neapel kommt Hamsik mit 520 Einsätzen (121 Tore) auf mehr Spiele als jeder andere Profi des Vereins. Seit rund zwei Jahren ist der 38-jährige Team-Manager der slowakischen Auswahl.