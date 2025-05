Harder und Eriksson wollen "andere Sportarten inspirieren"

Bayern Münchens Fußballerinnen Pernille Harder und Magdalena Eriksson leben offen als Paar - und wollen damit als Vorbild für andere Sportlerinnen und Sportler vorangehen. "Es ist etwas, auf das wir stolz sein sollten. Dass wir eine Umgebung im Frauenfußball geschaffen haben, in der man offen homosexuell sein kann", sagte Harder im SID-Gespräch: "Jeder kann derjenige sein, der man möchte. Und man kann sich dennoch sicher fühlen."

Harder, die seit 2014 mit ihrer Münchner Teamkollegin Eriksson zusammen ist, macht sich Hoffnungen, "dass wir diesbezüglich andere Sportarten inspirieren können, weil es einfach wichtig ist. Ich hoffe, dass wir das Gleiche im Männersport und Fußball sehen." Schließlich hätten auch Männer "einen Ort verdient, an dem sie sich offen ausleben und lieben dürfen, wen sie wollen sowie gleichzeitig auf höchstem Niveau Fußball spielen", sagte die Dänin.

"Es passiert gerade sehr viel auf dieser Welt, was in die falsche Richtung geht. Da kann Sport einen guten Ausgleich bieten", sagte Eriksson: "So ist es auch für uns beide während unserer gesamten Karriere. Fußball war immer der Ausweg für alle Probleme und ich hoffe, dass wir das beibehalten und dass wir weiterhin gute Werte für einen offenen, sicheren Ort vermitteln können."