Havertz und Arsenal verlieren in Newcastle

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz und Vizemeister FC Arsenal haben in der englischen Premier League den nächsten Dämpfer kassiert. Bei Newcastle United unterlagen die Gunners am Samstag mit 0:1 (0:1). Es war bereits das dritte Ligaspiel in Folge ohne Sieg für die Londoner, zuvor hatte Arsenal 0:2 beim AFC Bournemouth verloren und war gegen den FC Liverpool zu einem 2:2 gekommen.

Der frühere Dortmunder Alexander Isak (12.) traf per Kopf für Newcastle. Während Havertz wie üblich in der Sturmspitze begann und diesmal wenig glänzte, lässt Arsenal derzeit im Meisterrennen früh Federn gegenüber den Hauptkonkurrenten Manchester City und Liverpool. Mit aktuell 18 Punkten aus zehn Spielen droht die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta, den Anschluss an die Spitze zu verlieren.