Hegering verschiebt Karriereende: Neuer Vertrag in Wolfsburg

Fußballschuhe statt Taktiktafel - Marina Hegering verschiebt ihr geplantes Karriereende um mindestens ein Jahr. Die 33 Jahre alte Fußball-Nationalspielerin hat ihren Vertrag beim VfL Wolfsburg noch einmal verlängert. Ursprünglich war es der Plan der Defensivspezialistin, nach der laufenden Saison in den Trainerstab ihres Klubs zu wechseln.

"Ich habe nach wie vor großen Spaß am Fußballspielen und daran, auf dem Trainingsplatz zu stehen. Deshalb kam bei mir der Wunsch auf, eine weitere Saison auf dem Platz zu bestreiten", sagte Hegering: "Jetzt freue ich mich darauf, in der neuen Saison mit dem Team weiter an unseren Zielen zu arbeiten." Gleichzeitig gewinne sie weitere Erfahrungen für die Zukunft.

Hegering gehört seit dem Sommer 2022 zum Kader der Wölfinnen, zuvor trug sie zwei Jahre lang das Trikot des FC Bayern München. 2023 gewann sie mit Wolfsburg den DFB-Pokal.