Heilige Erlösung: New Saints lassen Wales jubeln

Die walisische Fußball-Nationalmannschaft ist international konkurrenzfähig, der walisische Vereinsfußball ist es bislang nicht. Doch nun hat Meister The New Saints für einen Meilenstein gesorgt und sich als erster Klub aus dem Landesteil Großbritanniens für die Gruppen- beziehungsweise Ligaphase eines Europapokals qualifiziert.

Im Rückspiel der Play-offs zur Conference League reichte den New Saints gegen den litauischen Vertreter FK Panevezys ein 0:0, um die Ligaspiele zu erreichen - in Litauen hatten die Saints 3:0 gewonnen.

Der Klub, der in voller Schönheit "The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club" heißt, mischte seit der Premiere 1996 zunächst sporadisch und später regelmäßig in den Qualifikationsrunde der Europapokal-Wettbewerbe mit. Gereicht hatte es aber bislang nie.

Diesmal waren die New Saints erst in der zweiten Runde der Champions-League-Quali gegen Ferencvaros Budapest ausgeschieden, dann in der dritten Runde der Europa-League-Quali gegen Petrocub Hincesti aus Rumänien. Noch eine Klasse tiefer reichte es dann.

Nach der Erlösung für Wales gelang dies auch den britischen Kollegen aus Nordirland: Larne FC setzte sich im Rückspiel gegen Lincoln Red Imps aus Gibraltar 3:1 (2:1/Hinspiel 1:2) durch und machte die nordirische Premiere perfekt.

Damit haben sich nur vier von 55 UEFA-Verbänden noch nie mit einem Klub für eine Gruppenphase im Europapokal qualifiziert: Andorra, Malta, Montenegro und San Marino. UE Santa Coloma aus Andorra (gegen Vikingur Reykjavik/Island) scheiterte am Mittwochabend an der letzten Hürde. Lincoln hatte Gibraltar bereits 2021 in der Conference League auf die Gruppenphasen-Landkarte Europas befördert.