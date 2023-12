Heim-EM: Musiala pocht auf Wiedergutmachung

Anzeige

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala will mit der DFB-Auswahl bei der Heim-EM im kommenden Sommer Wiedergutmachung betreiben. Das Vorrunden-Aus bei der WM in Katar habe ihn persönlich "sehr enttäuscht", sagte Musiala der Abendzeitung (Samstagausgabe), "und ich sehe die Heim-EM als große Chance, es besser zu machen."

Dass viele im erst 20-Jährigen einen Hoffnungsträger sein, stört Musiala nicht: "Das freut und motiviert mich, dass so viele Menschen an mich glauben. Ich selbst habe sehr hohe Ansprüche an mich und mein Spiel". Generell habe das Turnier für ihn und die gesamte Mannschaft "einen großen Stellenwert", so Musiala. Schließlich gebe es "wenig Schöneres, als eine EM oder WM im eigenen Land zu spielen."

Deswegen hofft der Bayern-Spieler auch pünktlich zum Turnier auf eine neu entfachte Euphorie rund um die Nationalmannschaft. "Wir wollen alle zusammen auf dem Platz dafür sorgen, dass ganz Deutschland hinter uns stehen wird und so ein super Spirit entsteht", sagte Musiala: "Man hat bei der WM 2022 bei den Argentiniern gesehen, was man mit so einem Spirit alles zusammen erreichen kann. Ich persönlich möchte Europameister werden. Ein Turnier spielt man, um es zu gewinnen."