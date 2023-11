Heim-EM 2024: RTL überträgt Gruppenauslosung

Anzeige

Die Auslosung der Vorrundengruppen der Fußball-EM 2024 in Deutschland wird frei empfangbar bei RTL übertragen. Dies teilte der Kölner Sender am Donnerstag mit. Die Ziehung findet am 2. Dezember (ab 17.45 Uhr) in Hamburg statt und wird aus dem Kölner RTL-Studio vom ehemaligen Nationalspieler Steffen Freund und Marco Hagemann kommentiert.

Die deutsche Nationalmannschaft ist als Gastgeber des Turniers bereits als Kopf der Gruppe A gesetzt. Die fünf Mannschaften, die bis zum Ende der Qualifikation (21. November) die meisten Punkte sammeln, bilden die weiteren Gruppenköpfe und können damit nicht als Vorrundengegner der DFB-Auswahl gelost werden.

Die Töpfe zwei und drei setzen sich jeweils aus den sechs nächstbesten qualifizierten Teams zusammen. Die schlechtesten drei direkt qualifizierten Mannschaften landen zusammen mit den drei Siegern der Play-offs im März in Topf vier.