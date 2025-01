Heiratsantrag nach Pokal-Niederlage gegen Barcelona

Die Sensation gegen den FC Barcelona blieb zwar aus, doch das Pokalspiel gegen die Mannschaft von Trainer Hansi Flick wird Israel Garcia vom spanischen Fußball-Viertligisten UD Barbastro dennoch nicht vergessen. Unmittelbar nach der 0:4-Niederlage holte Garcia seine Freundin auf den Rasen, sank auf die Knie und machte ihr mit einem Verlobungsring in den Händen einen Heiratsantrag. Unter dem Jubel der Zuschauer sagte die Auserwählte "Ja".

Seine Mannschaft war zuvor erwartungsgemäß chancenlos. Für Rekordsieger Barcelona (31 Titel, zuletzt 2021), der erst mit dem Spiel im Nordosten Spaniens in den Wettbewerb startete, trafen Eric Garcia (21. Minute) und Robert Lewandowski per Kopf (31.) im ersten Durchgang. Der polnische Starstürmer stellte mit seinem zweiten Tor kurz nach der Pause auf 3:0 (47.), ehe Pablo Torre einen verunglückten Pass von Torwart Arnau Fabrega abfing und früh den Endstand (56.) herstellte.

Barbastro war in der jüngeren Vergangenheit kein einfaches Pflaster für katalanische Klubs: Im Dezember hatte der Viertligist mit einem 2:0 Barcas Stadtrivalen Espanyol aus dem Wettbewerb gekegelt. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte es das Duell mit dem großen FCB, ebenfalls in der dritten Runde, schon einmal gegeben. Barca gewann in einer umkämpften Partie 3:2.