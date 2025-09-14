Hoffenheim erobert die Spitze - Wolfsburg verhindert Fehlstart

Dank eines Doppelpacks von Nationalspielerin Selina Cerci hat die TSG Hoffenheim die Bundesliga-Tabellenspitze erobert. Die Kraichgauerinnen gewannen am Sonntagabend mit 3:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt und schoben sich am punktgleichen Double-Gewinner Bayern München vorbei. Für die Eintracht war es nach der Hinspiel-Pleite in der Qualifikation zur Champions League gegen Real Madrid (1:2) der nächste Rückschlag.

Cerci (49./67.) und Linda Natter (90.+3) sorgten für den zweiten TSG-Sieg im zweiten Spiel. Hoffenheim weist wie die Münchnerinnen, die sich zuvor bei RB Leipzig (3:0) durchgesetzt hatten, die maximale Ausbeute auf, aufgrund der besseren Tordifferenz rückte das Team von Trainer Theodoros Dedes auf Rang eins vor.

Der VfL Wolfsburg erkämpfte sich mit Mühe den ersten Saisonsieg und verhinderte einen Fehlstart. Nach dem ernüchternden Remis beim Aufsteiger Hamburger SV (3:3) setzten sich die Wölfinnen mit 3:1 (1:0) gegen Carl Zeiss Jena durch. Nationalspielerin Cora Zicai (82.) und Torjägerin Lineth Beerensteyn (87.) erlösten den VfL erst in der Schlussphase.

Nach dem perfekten Start der Bayern vermied Wolfsburg einen weiteren Ausrutscher. Zur Pause hatten die Wölfinnen nach dem Treffer von Janina Minge (42.) etwas glücklich geführt. Der VfL verschlief aber den Start in den zweiten Durchgang, der Ausgleich durch Isabella Jaron (56.) war die Folge. Das Team des neuen und alten Trainers Stephan Lerch tat sich schwer - ein ins Tor abgefälschter Abschluss von Zicai sorgte aber für Erleichterung.