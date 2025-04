Hoffnung bei Havertz: Rückkehr noch in dieser Saison?

Nationalspieler Kai Havertz geht möglicherweise deutlich früher als bislang erwartet wieder für den FC Arsenal auf den Fußballplatz. "Hoffentlich haben wir Kai Havertz vor Saisonende zurück", sagte Teammanager Mikel Arteta in einer Pressekonferenz am Freitag. Bislang war der englische Champions-League-Viertelfinalist davon ausgegangen, dass Havertz wegen seiner Mitte Februar erlittenen Oberschenkelverletzung in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen kann.

Havertz hatte die Verletzung im Trainingslager der Gunners in Dubai erlitten. Die Reha werde sich "voraussichtlich bis in die Vorbereitung für die nächste Saison erstrecken", teilte der Klub damals mit. Am Donnerstag postete Havertz bei Instagram nun ein Video, das ihn beim Training im Kraftraum und auf der Laufbahn zeigt. "Schritt für Schritt", schrieb der 25-Jährige dazu.

Wann Havertz, der Ende März zum ersten Mal Vater geworden war, wieder Kandidat für einen Kaderplatz sein könnte, ist völlig offen. Arsenal hat in der Premier League noch sieben Saisonspiele vor der Brust, nach dem klaren Sieg im Viertelfinal-Hinspiel gegen Titelverteidiger Real Madrid (3:0) stehen die Chancen für die Londoner gut, auch in der Champions League noch länger dabei zu sein.