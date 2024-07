Hrubesch selbstbewusst vor Olympia-Start: "Macht Spaß"

Anzeige

Bundestrainer Horst Hrubesch fiebert dem Olympia-Auftakt gegen Australien am Donnerstagabend (19 Uhr/ZDF und Eurosport) mit "breiter Brust" entgegen. "Es macht Spaß. Wir sind nicht überheblich. Wir wissen das schon einzuschätzen", sagte der 73-Jährige im SID-Gespräch. Deutschland trifft bei Olympia neben den WM-Vierten aus Australien auf Olympia-Rekordsieger USA (28. Juli, 21 Uhr) und Sambia (31. Juli, 19 Uhr).

"Also eins wird sie alle auszeichnen, sie sind alle körperlich stark. Das ist der entscheidende Faktor", sagte Hrubesch. Doch seine Mannschaft müsse sich nicht verstecken. "Es sind sechs Spiele. Wir müssen von Beginn an versuchen, diese Spiele so zu spielen, als ob es Endspiele sind", sagte der Bundestrainer.

Für seinen Traum vom Olympischen Dorf in Paris müssen die DFB-Frauen ins Finale einziehen. Dafür "brauchen wir unsere Tugenden, den Glauben daran, was wir für eine Qualität haben", sagte Hrubesch. Man hätte sich natürlich eine andere Gruppe wünschen können, so der Bundestrainer, aber die anderen Teams "wollen uns auch nicht haben."