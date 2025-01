Hürzeler möchte "Mia san mia in Brighton integrieren"

Der deutsche Fußball-Trainer Fabian Hürzeler hat bei seinem Klub Brighton & Hove Albion in der englischen Premier League ein klares Ziel vor Augen. "Ich möchte das Mia san mia in Brighton integrieren", sagte der 31-Jährige bei Eurosport.de: "Das ist etwas, was ich vom FC Bayern mitgenommen habe."