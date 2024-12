Hummels-Auswechslung wegen Problemen mit dem Rückenbeuger

Rio-Weltmeister Mats Hummels hat nach seinem zweiten Startelfeinsatz bei der AS Rom mit Problemen mit dem Rückenbeuger zu kämpfen. Dies ergaben erste Untersuchungen nach seiner Auswechslung im Spiel der italienischen Serie A gegen den Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo (0:2). Laut Gazzetta dello Sport werde sich der 35-Jährige im Laufe des Dienstags weiteren Untersuchungen unterziehen. Es bestehe allerdings die Hoffnung, dass der ehemalige Fußball-Nationalspieler bereits am Samstag (20.45 Uhr) im Ligaspiel gegen US Lecce wieder zum Einsatz kommen kann.

Nach schwieriger Anfangszeit in Italien hatte Hummels gegen Bergamo wie schon am vergangenen Donnerstag gegen Tottenham Hotspur in der Startelf gestanden, verließ aber in der 74. Minute humpelnd das Feld. Roma-Trainer Claudio Ranieri, der nach drei Partien weiterhin sieglos ist, lobte Hummels' Leistung. "Er hat ein wunderbares Match bestritten, obwohl er noch nicht wirklich in Form ist", sagte Ranieri.

Gazzetta dello Sport gab Hummels die beste Note unter den Spielern der Roma. "Hummels ist wieder zurück. Er ist für die Gegner eine unüberwindbare Mauer. Der Deutsche übernimmt wieder seine Führungsrolle in der Abwehr", schrieb Corriere dello Sport. Die Zeitung bezeichnete Hummels zudem als "Eckpfeiler der Abwehr".