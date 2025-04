Hummels beendet Karriere im Sommer

Rio-Weltmeister Mats Hummels beendet im Sommer seine Karriere. Das gab der 36-Jährige in einem Video auf Instagram bekannt. "Ich kämpfe gerade mit den Emotionen. Jetzt kommt der Moment um den kein Fußballer herumkommt. Nach über 18 Jahren mit so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich im Sommer meine Karriere", sagte der 78-malige Nationalspieler, der aktuell in Italien bei AS Rom unter Vertrag steht.

"Einer der größten Spieler unserer Vereinsgeschichte macht Schluss – Deine Karriere war einzigartig, Mats! Wir verneigen uns vor Deinen Leistungen, Deinen Erfolgen und Deiner Laufbahn. Für immer Borusse! Für immer eine schwarzgelbe Legende!", schrieb Hummels Ex-Klub Borussia Dortmund bei X.

Im Verein feierte Hummels seine größten Erfolge beim BVB und beim FC Bayern. Insgesamt gewann er fünf Meisterschaften (drei mit München, zwei mit dem BVB) sowie dreimal den DFB-Pokal. Der Titel in der Champions League blieb ihm in den Endspielen 2013 und 2024 verwehrt.

Im Sommer 2024 endete seine zweite Station in Dortmund, für die EM im eigenen Land wurde er nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann berücksichtigt. Hummels habe "in seinen besten Jahren internationale Maßstäbe gesetzt und ist zu einem Vorbild für eine ganze Generation von Verteidigern geworden", sagte Nagelsmann nun: "Er war nicht nur in der Nationalmannschaft ein herausragender Innenverteidiger und hat seine Position modern interpretiert."

Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler würdigte Hummels als "eines der prägenden Gesichter in einer sehr erfolgreichen Zeit der Nationalmannschaft", sowie als "Führungsspieler, aber auch als Identifikationsfigur abseits des Platzes".

Anfang September war Hummels nach Rom gewechselt. Für seinen aktuellen Verein kam er bislang in 18 Pflichtspielen zum Einsatz. In seiner emotionalen Videobotschaft richtete Hummels auch Worte des Dankes an die Anhänger.

"Wenn das Stadion bebt nach einem Tor oder dich nach vorne peitscht, weil deine Mannschaft eins braucht. Das sind die schönsten Momente überhaupt, wenn da so eine Verbindung entsteht", sagte er: "Es war wunderbar vor solchen Kulissen, vor den Fans zu spielen und es wird mir fehlen - es wird mir verflucht fehlen."